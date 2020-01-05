Почти поровну: в Волгоградском перинатальном центре №2 в посленовогодние дни родились 39 малышей





20 мальчиков и 19 девочек родились в Волгоградском перинатальном центре №2 в посленовогодние дни. Как сообщает ИА «Высота 102», такая информация опубликована на сайте медучреждения. Самыми «плодовитыми» выдались 2 и 4 января. В эти дни на свет появились по 10 малышей. А 31 декабря здесь родились 11 детей – 5 мальчиков и 6 девочек.

Всего же с 27 декабря по 2 января из центра выписались 75 мамочек, которые увезли домой 76 детишек – среди новорожденных одна двойня.