В Волгоградской области два человека сгорели вместе с домом





В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании одноэтажного саманного дома во Фроловском районе поступило сегодня в 07:47. В 07:58 пожар был ликвидирован. Дом сгорел полностью. В тушении были задействованы 16 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя и близких.

Два человека, предположительно мужчин, погибли сегодня на пожаре во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла утром в хуторе Колобродов. Тела погибших нашли при разборе завалов. Их личности устанавливаются.