В Волгоградской области два человека сгорели вместе с домом

Происшествия 05.01.2020 11:06
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05.01.2020 11:06
Два человека, предположительно мужчин, погибли сегодня на пожаре во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла утром в хуторе Колобродов. Тела погибших нашли при разборе завалов. Их личности устанавливаются.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании одноэтажного саманного дома во Фроловском районе поступило сегодня в 07:47. В 07:58 пожар был ликвидирован. Дом сгорел полностью. В тушении были задействованы 16 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя и близких.
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