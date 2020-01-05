В Волгограде «растопят лед» световым шоу





Световое шоу, танцевальный флешмоб, концерт и развлекательная программа для молодых семей с детьми пройдут сегодня, 5 января, у главной новогодней елки Волгограда в рамках молодежного фестиваля «Топим лед». Начало праздника – в 14-00, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.

Мероприятие начнется с семейной развлекательной программы. Участникам праздника разделившись на команды, предстоит выполнять различные задания: изобразить деда мороза, используя нестандартные предметы, быстрее всех перенести новогодние подарки, записать новогоднее креативное поздравление для горожан или даже сразиться в хоккей.

По завершению эстафеты на главной сцене начнется праздничный концерт с участием воспитанников муниципальных учреждений города и студенческих коллективов. После этого состоится световое шоу – «Лед и пламя». Профессиональные артисты выполнят трюки со световым оборудованием, рисуя сложные узоры в воздухе. Выступление мастеров будет сопровождаться лазерной подсветкой. Финальным аккордом мероприятия станет флешмоб «Новогодние узоры» - зрителям предложат присоединиться к танцу профессиональных коллективов.



