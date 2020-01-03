«Веселимся, как умеем»: у главной елки Волгограда продолжаются новогодние вечеринки

Общество 03.01.2020 21:02
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03.01.2020 21:02
Очередной аншлаг сегодня в пойме реки Царица возле главной елки Волгограда. Сегодняшняя новогодняя вечеринка «Клоун-пати» собрала сотни гостей.
Перед зрителями выступили комик-группы, среди которых участники творческой студии «Деревня дураков».
Песни, танцы, конкурсы и флешмобы – такие развлечения подготовили для публики артисты. Самым юным и непоседливым гостям праздника подавай паровозики и карусели - и такое в наличии имеется.
Перед новым катком, который произвел фурор среди волгоградцев, между тем, и после заката солнца продолжают толпиться люди.
Вместить всех желающих единовременно ледовая площадка не может. Но погода балует волгоградцев, поэтому многие не прочь постоять в очереди.
4 января, новогоднюю программу в парке Царицынском в 12-00 продолжат интерактивная сказка для детей, народный караоке-конкурс «Голос Волгограда» и городской конкурс-фестиваль зимних фотозон.
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