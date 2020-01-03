В Волгограде «наколдовали» снег





По прогнозу синоптиков, сегодня в Волгограде и в Волгоградской области утром и днем ожидается небольшой снег. Как сообщает ИА «Высота 102», такую оптимистическую информацию выдали специалисты Волгоградского ЦГМС. Температура воздуха при этом в Волгограде днем будет нулевой.

Между тем, по другой версии, снега в Волгограде не будет и в январе. Вместо этого горожанам обещают гололед, туман, изморозь и перепады температуры с плюса на минус. А, пока снегом и не пахнет, в Волгограде уже вторую неделю распускаются почки.



