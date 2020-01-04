



В Волгоградской области в этом году продолжатся мероприятия по оптимизации, в частности, по увеличению бюджетных доходов и уменьшению расходов. Как сообщает ИА «Высота 102», основные параметры плана оптимизации уточнены в постановлении администрации Волгоградской области с учетом изменений, внесенных в документ, принятый в 2018 году. В частности, в 2020 году планируется провести реорганизацию юридических лиц, подведомственных комитету образования Волгоградской области, в зависимости от количества контингента обслуживания. На этом планируется сэкономить около 15,6 миллиона рублей. Такая же реорганизация коснется и учреждений культуры, что, по замыслу разработчиков программы, должно помочь сэкономить еще около 4 миллионов рублей. Подобные мероприятия должны пройти и в учреждениях, подведомственных облкомприроды.

Также в администрации региона намерены продолжить работу по сокращению расходов в учреждениях образования путем перехода на аутсорсинг, в учреждениях соцзащиты - с помощью привлечения негосударственных организаций по оказанию услуг населению.

Планируется развивать сектор платных услуг в учреждениях образования и культуры: за счет этого можно заработать 10 и 9 миллионов рублей соответственно в этом году. В сфере здравоохранения поставлена задача по получению дополнительных доходов от экспорта медицинских услуг – более 20 миллионов рублей в год.

В то же время в учреждениях здравоохранения реорганизации в этом году не намечается. Напомним, именно эта сфера первой подверглась оптимизации, а недавно вице-премьер Татьяна Голикова назвала «ужасной» ее последствия в некоторых регионах России.



