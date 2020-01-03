В Волгограде для коммунальщиков сухое дерево стало «золотым»





Свыше 150 тысяч рублей обязали выплатить МБУ «Волгоградзеленхоз» жителю Волгограда за упавшее на его машину сухое дерево. Как сообщает ИА «Высота» со ссылкой на решение Центрального районного суда, инцидент произошел на улице Советской летом 2019 года. На «Mitsubishi Lancer» упало сухое дерево, причинив автомобилю повреждения на сумму более 140 тысяч рублей.

Представитель МБУ «Волгоградзеленхоз» просила в иске отказать полностью. По ее словам, дерево не было сухим. В мае 2019 года сотрудники коммунальных служб провели обрезку деревьев. Также ответчик указала на то, что автомобиль волгоградца пострадал, так как был припаркован в неположенном месте: он стоял в границах действия дорожного знака, запрещающего стоянку по нечетным дням месяца. Также представитель МБУ «Волгоградзеленхоз» просила учесть и то, что в день, когда упало дерево, в городе был сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, поэтому ущерб был причинен в результате опасного природного явления.

Суд рассмотрел все доводы и пришел к выводу, что МБУ «Волгоградзеленхоз» не достаточно следило за состоянием зеленых насаждений на указанной территории общего пользования, что и привело к падению дерева на автомобиль. Информация о сильном ветре не была доказана. Так, штормовое предупреждение от ГУ МЧС России по Волгоградской области в администрацию не передавалось. Ответчик также не смог представить доказательства того, что автомобиль был припаркован в неположенном месте - указанное обстоятельство не подтверждено сотрудниками полиции, выезжавшими на место осмотра происшествия.

Помимо ущерба МБУ «Волгоградзеленхоз» должно оплатить расходы на независимую автотехническую экспертизу и судебные издержки волгоградца. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



