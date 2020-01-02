Культура 02.01.2020 11:04
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02.01.2020 11:04
С сегодняшнего дня в пойме реки Царица у главной елки Волгограда стартуют ежедневные музыкальные представления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на протяжении всех новогодних каникул творческие коллективы районных ДК по очереди будут представлять свои шоу-программы. В каждом из мюзиклов обязательно должна быть интерактивная составляющая - флешмобы, конкурсы и хороводы.
Сегодня премьерный показ спектакля презентует ДК «Патриот» Кировского района. Праздничную программу вечером у новогодней елки в 15-30 продолжит концерт «Зимняя сказка» от МУК «Волгоградконцерт» - музыканты исполнят новогодние хиты. В 17-00 у музея «Россия – моя история» начнется «White Nigth-вечеринка». Гостей ждут выступления артистов в белых или серебряных костюмах, клоунские номера, шоу с гигантскими снежками и многое другое.
Подробная программа праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Волгограда.
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