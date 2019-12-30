Отказались от единства: в Волжской гордуме перераспределили зарплату помощников





В Волжской городской думе приняли новое положение о помощниках депутата. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, документ направлен на повышение эффективности работы помощников депутатов и сокращение бюджетных расходов. Если раньше для всех помощников депутатов был установлен один размер зарплаты – 30 тысяч рублей, то теперь оплата труда будет производиться по другому принципу. Так, помощники председателя и заместителей Волжской городской думы теперь будут получать 50 тысяч рублей, председателей постоянных депутатских комиссий – 45 тысяч рублей в месяц; заместителей председателей постоянных депутатских комиссий – 35 тысяч рублей в месяц. Депутаты, не замещающие данные должности, смогут предложить своим помощникам всего 10 тысяч рублей в месяц. Депутаты фракции КПРФ проголосовали против этого нововведения. Они предлагали сократить фонд оплаты помощников с 30 до 20 тысяч рублей для всех, что принесло бы экономию бюджетных средств в размере 3,5 миллионов рублей. Однако это предложение не было поддержано большинством депутатов. По мнению коммунистов, данным нововведением представители "Единой России" решили улучшить финансовое благосостояние исключительно своих помощников, а также представителей партии ЛДПР. В частности, пять постоянных депутатских комиссий возглавляют представители «ЕР», одну - либерал-демократов, еще одну комиссию - представитель КПРФ, которого его однопартийцы обвинили в предательстве.



