Отказались от единства: в Волжской гордуме перераспределили зарплату помощников

Общество 30.12.2019 15:36
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30.12.2019 15:36
В Волжской городской думе приняли новое положение о помощниках депутата. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, документ направлен на повышение эффективности работы помощников депутатов и сокращение бюджетных расходов. Если раньше для всех помощников депутатов был установлен один размер зарплаты – 30 тысяч рублей, то теперь оплата труда будет производиться по другому принципу. Так, помощники председателя и заместителей Волжской городской думы теперь будут получать 50 тысяч рублей, председателей постоянных депутатских комиссий – 45 тысяч рублей в месяц; заместителей председателей постоянных депутатских комиссий – 35 тысяч рублей в месяц. Депутаты, не замещающие данные должности, смогут предложить своим помощникам всего 10 тысяч рублей в месяц. Депутаты фракции КПРФ проголосовали против этого нововведения. Они предлагали сократить фонд оплаты помощников с 30 до 20 тысяч рублей для всех, что принесло бы экономию бюджетных средств в размере 3,5 миллионов рублей. Однако это предложение не было поддержано большинством депутатов. По мнению коммунистов, данным нововведением представители "Единой России" решили улучшить финансовое благосостояние исключительно своих помощников, а также представителей партии ЛДПР. В частности, пять постоянных депутатских комиссий возглавляют представители «ЕР», одну - либерал-демократов, еще одну комиссию - представитель КПРФ, которого его однопартийцы обвинили в предательстве.
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