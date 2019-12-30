Волгоградцам готовят сюрприз в виде светящихся качелей





На Центральной набережной появятся необычные качели с подсветкой. Качели в форме четырех светодиодных колец с неоновой подсветкой устанавливают на верхней террасе Центральной набережной около музыкального театра, после чего конструкцию подключат к городской сети электроснабжения. Покататься на необычных качелях волгоградцы смогут уже на новогодних праздниках, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Конструкция с четырьмя качелями выполнена из металла и специального пластика, устойчивого к воздействию внешней среды. Дизайн качелей был подобран таким образом, чтобы новый арт-объект органично вписался в единый стиль обновленной набережной.



