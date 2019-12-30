Мужчины Волгоградской области стали жить еще меньше

Аналитика 30.12.2019 10:42
0
30.12.2019 10:42
Средний уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Волгоградской области снизился в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает ИА «Высота 102», последние данные о социальном положении и уровне жизни населения в субъектах опубликовал Росстат. Так, если в 2017 году этот показатель в регионе для мужчин и женщин составлял в среднем 73,54 года, то в 2018 году – 73,47. В частности, ожидаемая продолжительность жизни сократилась для мужчин Волгоградской области: в 2017 году им отводилось 68,59 года, а в 2018 – уже меньше, 68,46 лет. В то же время женщинам предрекли более долгую жизнь: в 2017 году было 78,18 года, а в 2018 году – 78,25. В среднем по России этот показатель в 2017 году для мужчин и женщин составлял 72,70 года, а в 2018 году увеличился до 72,91 года.
Впрочем, судя по недавнему заявлению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в этом году ситуация должна исправиться. Напомним, федеральный чиновник сообщила об увеличении продолжительности жизни в России по итогам 8 месяцев 2019 года до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года, приободрила министр.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
«Не дегенераты и не аристократы»: жители Волгоградской области выпьют по полтора бокала шампанского30.12.2019 12:18
Сравнение не в нашу пользу: Волгоградская область приближается по показателям экономики к Калмыкии25.12.2019 09:18
Волгоградцы выбрали города и страны для отдыха в новогодние праздники24.12.2019 14:30
Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застолья24.12.2019 08:31
В долгах, как в шелках: жители Волгоградской области берут больше и больше кредитов23.12.2019 08:31
Минус два миллиарда: Волгоградская область уменьшила госдолг20.12.2019 11:31
ЗОЖ или не ЗОЖ?: жители Волгограда отказываются от всего мучного19.12.2019 12:16
Хватайте яйца: в Волгограде растут цены на некоторые продукты18.12.2019 12:23
В Волгоградской области отмечают успехи в борьбе с бедностью18.12.2019 08:39
Денег не будет: в Волгоградской области 900 человек не могут получить честно заработанное17.12.2019 08:27
Чем ближе Новый год, тем больше оливье, посчитали в Сбербанке16.12.2019 13:32
В Волгоградской области подсчитали количество погибших от несчастных случаев16.12.2019 07:12
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»14.12.2019 08:39
Сбербанк назвал регионы, которые активнее всего участвовали в распродажах13.12.2019 13:32
В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубль12.12.2019 15:34
Реклама