Мужчины Волгоградской области стали жить еще меньше





Средний уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Волгоградской области снизился в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает ИА «Высота 102», последние данные о социальном положении и уровне жизни населения в субъектах опубликовал Росстат. Так, если в 2017 году этот показатель в регионе для мужчин и женщин составлял в среднем 73,54 года, то в 2018 году – 73,47. В частности, ожидаемая продолжительность жизни сократилась для мужчин Волгоградской области: в 2017 году им отводилось 68,59 года, а в 2018 – уже меньше, 68,46 лет. В то же время женщинам предрекли более долгую жизнь: в 2017 году было 78,18 года, а в 2018 году – 78,25. В среднем по России этот показатель в 2017 году для мужчин и женщин составлял 72,70 года, а в 2018 году увеличился до 72,91 года.

Впрочем, судя по недавнему заявлению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в этом году ситуация должна исправиться. Напомним, федеральный чиновник сообщила об увеличении продолжительности жизни в России по итогам 8 месяцев 2019 года до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года, приободрила министр.

Фото из архива ИА "Высота 102".