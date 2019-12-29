Паства поздравила Владыку Феодора с годом службы в Волгограде





В эти дни митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает сразу несколько важных событий, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волгоградской епархии, 26 декабря 2015 года в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялось наречение Феодора во епископа, 27 декабря за Божественной литургией в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево в Москве состоялась хиротония. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решением Священного Синода от 28 декабря 2018 года, в Неделю святых Праотец (в этом году праздник выпадает на 29 декабря) Владыка Феодор был назначен Преосвященным Волгоградским и Камышинским, главой Волгоградской митрополии. 3 января 2019 года за Литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Кириллом он возведен в сан митрополита.



«Паства Волгоградской епархии молитвенно поздравляет Его Высокопреосвященство владыку Феодора с началом второго года столь непростого, но благословенного служения в сане митрополита на Волгоградской земле», - говорится на официальном сайте Волгоградской епархии. Сегодня, в День святых Праотец митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил Божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского.

Сегодня же митрополит Феодор отслужил литию в память жертв теракта на железнодорожном вокзале Волгограда.





Фото volgeparhia.ru