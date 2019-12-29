столами, за исключением тех, кто несет дежурство. Каждый военнослужащий примет участие в новогодних музыкальных, танцевальных или спортивных номерах, театральных миниатюрах. Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 01:00.
Общество 29.12.2019 12:18
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29.12.2019 12:18
К репетициям встречи Нового года приступили военнослужащие в Волгограде и других соединениях 49 армии Южного военного округа, сообщает ИА «Высота 102». В пресс-службе ЮВО рассказали, что в гарнизонах торжества начнутся вечером 31 декабря, когда все военнослужащие соединений и воинских частей соберутся за праздничными
столами, за исключением тех, кто несет дежурство. Каждый военнослужащий примет участие в новогодних музыкальных, танцевальных или спортивных номерах, театральных миниатюрах. Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 01:00.
столами, за исключением тех, кто несет дежурство. Каждый военнослужащий примет участие в новогодних музыкальных, танцевальных или спортивных номерах, театральных миниатюрах. Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 01:00.
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