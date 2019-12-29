Общество 29.12.2019 09:02
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29.12.2019 09:02
Денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак обязали выплатить индивидуального предпринимателя в Волгограде за торговлю контрафактными игрушками, похожими на персонажей мультсериала "Герои в масках". Как сообщает ИА "Высота 102", в общей сложности предприниматель должен заплатить 50 тысяч рублей компенсации, а также возместить расходы на покупку игрушек и уплату госпошлины в размере 2749 рублей.
Установлено, что в июле 2019 года в торговой точке предпринимателя реализовывались указанные игрушки, содержащие изображение товарных знаков и рисунков "Кэтбой" (Catboy), "Гекко" (Gekko) и "Алетт" (Owlette). Правообладателем товарных знаков является компания Entertainment One UK Limited.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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