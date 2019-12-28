В Волгограде при дефиците снега Дед Мороз примерил коньки





Отсутствие снега и рабочий выходной не испортили настроение волгоградцам, посетившим сегодня официальное открытие ледового катка в пойме реки Царица.





Как сообщает ИА "Высота 102", хедлайнером праздника стал Дед Мороз на коньках. Организаторы мероприятия устроили на льду маскарад: карнавальные маски, ушки зайчиков и другую новогоднюю атрибутику можно было получить на входе вместе с коньками.





Напомним, что каток площадью 1800 кв.метров обещали открыть еще в прошлом году, однако работы затянулись. К этим новогодним праздникам все получилось: лед не просто залили, но еще и покрасили в белый цвет, чтобы было по-зимнему красиво.





В пойме реки Царица в этом году пройдут основные праздничные мероприятия. Здесь установили главную городскую елку и различные аттракционы.











