В Волгограде при дефиците снега Дед Мороз примерил коньки

Общество 28.12.2019 13:57
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28.12.2019 13:57
Отсутствие снега и рабочий выходной не испортили настроение волгоградцам, посетившим сегодня официальное открытие ледового катка в пойме реки Царица.
Как сообщает ИА "Высота 102", хедлайнером праздника стал Дед Мороз на коньках. Организаторы мероприятия устроили на льду маскарад: карнавальные маски, ушки зайчиков и другую новогоднюю атрибутику можно было получить на входе вместе с коньками.
Напомним, что каток площадью 1800 кв.метров обещали открыть еще в прошлом году, однако работы затянулись. К этим новогодним праздникам все получилось: лед не просто залили, но еще и покрасили в белый цвет, чтобы было по-зимнему красиво.
В пойме реки Царица в этом году пройдут основные праздничные мероприятия. Здесь установили главную городскую елку и различные аттракционы.
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