



Зоозащитники готовы к наплыву брошенных декоративных крыс, которые могут оказаться на улице после празднования Нового года. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, в России открыта телефонная горячая линия, куда можно сообщить о питомцах, которые оказались не нужны хозяевам.

"В таких случаях звоните по телефону 8-800-444-16-03. Волонтеры помогут пристроить крыс в добрые и надежные руки", - заверили в сообществе помощи брошенным крысам.

По словам защитников животных, на новый год некоторые дарили друг другу живых крыс, считая, что такие подарки оригинальны и необычны. «Но декоративные крысы, как и другие животные, требуют ответственного обращения. Не все готовы их правильно кормить, содержать и лечить. Поэтому, наигравшись, от них могут просто избавиться, например, выкинув на улицу. Но декоративные существа не могут выживать в условиях, в которых обитают обычные крысы. Они обречены на гибель. Мы призываем всех, кто увидит домашних грызунов на улице, в подъезде, звоните нам», - обратились волонтеры к волгоградцам.

Напомним, героиня нашего новогоднего репортажа Алина Плешкуновская, в доме которой живут пять крыс, также обращалась к волгоградцам с просьбой не дарить на Новый год другу другу живых крыс и попросила ограничиться игрушками и сувенирами в виде животных.

Сюжет ИА "Высота 102" от 31 декабря 2019 года.