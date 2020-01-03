Общество 03.01.2020 13:26
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03.01.2020 13:26
Зоозащитники готовы к наплыву брошенных декоративных крыс, которые могут оказаться на улице после празднования Нового года. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, в России открыта телефонная горячая линия, куда можно сообщить о питомцах, которые оказались не нужны хозяевам.
"В таких случаях звоните по телефону 8-800-444-16-03. Волонтеры помогут пристроить крыс в добрые и надежные руки", - заверили в сообществе помощи брошенным крысам.
По словам защитников животных, на новый год некоторые дарили друг другу живых крыс, считая, что такие подарки оригинальны и необычны. «Но декоративные крысы, как и другие животные, требуют ответственного обращения. Не все готовы их правильно кормить, содержать и лечить. Поэтому, наигравшись, от них могут просто избавиться, например, выкинув на улицу. Но декоративные существа не могут выживать в условиях, в которых обитают обычные крысы. Они обречены на гибель. Мы призываем всех, кто увидит домашних грызунов на улице, в подъезде, звоните нам», - обратились волонтеры к волгоградцам.
Напомним, героиня нашего новогоднего репортажа Алина Плешкуновская, в доме которой живут пять крыс, также обращалась к волгоградцам с просьбой не дарить на Новый год другу другу живых крыс и попросила ограничиться игрушками и сувенирами в виде животных.
Сюжет ИА "Высота 102" от 31 декабря 2019 года.
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