Лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»





На уходящей неделе многие сетовали на отсутствие снега и на то, что приближение новогодних праздников ощущается плохо. Но тем не менее, в кафе и ресторанах гремели корпоративные вечеринки, в горсаду заработала резиденция Деда Мороза, люди спешили в торговые центры за покупками. Волгоград по мере сил и возможностей засверкал праздничными огнями, была наряжена главная елка, а еще на территории, которую теперь именуют Царицынским парком, наконец-то открыли большой каток.









Волгоградская городская дума впала в состояние анабиоза и без шевелений выбрала единственного кандидата на пост председателя. Кроме Владлена Колесникова, выдвинутого "Единой Россией", совсем-совсем никто на кресло спикера претендовать даже не попытался.





Главный режиссер НЭТа Владимир Бондаренко под конец года собрал пресс-конференцию. Деятель культуры в шутку намекнул, что у артистов были мысли напоить журналистов чем покрепче, но в итоге и под чай хорошо посидели и послушали мысли Бондаренко о театральном будущем.

Журналисты "Высоты 102" сделали попытку попристальнее изучить вопрос переработки ТКО и съездили на этой неделе на один из полигонов. Сенсаций пока не накопали, но пополнили архив занятными кадрами. Даже мусор в объективе нашего фотокорреспондента может смотреться высокохудожественно.



