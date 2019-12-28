Депутаты Волгоградской облдумы заказали Родину-мать в красном и синем

Общество 28.12.2019 09:18
3
28.12.2019 09:18
Шестьдесят статуэток копий с повышенной детализацией скульптуры Родины-матери заказала Волгоградская облдума. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещено извещение о приобретении двух видов сувениров. Одна партия статуэток, сделанных из латуни, должна иметь в ширину 10 см, в глубину – 7 см, в высоту – 20 см, цвет футляра – синий. Еще тридцать сувениров высотой 28 сантиметров выльют из синтетической смолы, покроют металлизированной краской под античное серебро. Натуральный мрамор предусмотрен только для основания. Статуэтки упакуют в красные футляры. На приобретение сувениров из бюджета региона выделено более 160 тысяч рублей.
Реклама
В Волгограде подготовились к нештатным ситуациям в новогодние праздники28.12.2019 10:34
Расчистка прорубей и охрана елки: безработным в Волгоградской области в 2020 году помогут выжить28.12.2019 08:47
Год нового руководителя СУ СКР в Волгоградской области прошел тихо28.12.2019 06:23
Санта Клаус поневоле?: кондукторов и водителей волгоградских трамваев приодели в «клоунаду»27.12.2019 13:36
В новогоднюю ночь в Волгограде устроят золотые и серебряные фейерверки27.12.2019 11:35
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 самых популярных у интернет-пиратов российских фильмов в 2019 году27.12.2019 11:23
Перенесли на весну: в Волгоградской области горе-строителям «кривого» ФАПа дали третий шанс27.12.2019 11:04
На сквер у храма в центре Волгограда "подбросили" еще миллионов27.12.2019 09:54
В Волгограде еще три дома «приговорили» к сносу27.12.2019 08:12
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»26.12.2019 16:34
На Спартановке открыли новогоднюю елку26.12.2019 15:31
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в Самаре26.12.2019 15:11
На Волжской ГЭС – новый директор26.12.2019 13:44
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под земли26.12.2019 12:21
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудо26.12.2019 11:47
Реклама