Расчистка прорубей и охрана елки: безработным в Волгоградской области в 2020 году помогут выжить





В Волгоградской области почти полторы тысячи человек могут трудоустроиться на общественные работы в будущем году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации региона. Всего работой, не требующей квалификации и знаний, обеспечат 1481 человек. Для каждого муниципалитета выделены квоты. Минимальное количество – 15 человек, максимальное – 148. Больше всего вакансий получит Камышин и Камышинский район, в Волгограде занять себя смогут 104 человека.

Общественные работы предусматривают трудоустройство в различных сферах и отраслях. Жителям Волгоградской области предлагают поработать на обрезке деревьев, уборке пляжей, дорог, расчистке прорубей, охране новогодних елок, разгрузке угля, в библиотеках, в сфере ухода за пожилыми людьми, на сельхозработах и т.д. Финансироваться общественные работы будут из бюджета региона.



