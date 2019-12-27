В центре Волгограда сгорело кафе грузинской кухни (ВИДЕО)

Происшествия 27.12.2019 15:18
19834 14
27.12.2019 15:18
Пожарные расчеты потушили пожар в кафе "Саперави" в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, это заведение общепита, расположенное на улице Комсомольской, горело по всей площади. Сигнал на пульт диспетчера пожарно - спасательной службы поступил в 14:47. Пожар был локализован в 15 часов 15 минут. Ликвидация открытого горения - в 15:38. Погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, в настоящее время выясняют специалисты.
Напомним, что осенью прошлого года администрация Центрального района приняла решение о сносе летней пристройки к кафе "Саперави" на пересечении улиц Комсомольской и Чуйкова. Строение площадью 17,7 кв.м. было признано самовольно установленным и подлежащим демонтажу. Отметим, что сегодня эта пристройка также сгорела.
Реклама
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)26.12.2019 10:14
Происшествия 26.12.2019 10:14
8167 6 Обсудить
Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуков25.12.2019 15:56
Происшествия 25.12.2019 15:56
2236 Обсудить
В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшие24.12.2019 21:59
Происшествия 24.12.2019 21:59
135870 2 Обсудить
В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторов24.12.2019 12:45
Происшествия 24.12.2019 12:45
1283 4 Обсудить
Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской области24.12.2019 10:14
Происшествия 24.12.2019 10:14
9248 3 Обсудить
Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесов23.12.2019 16:30
Происшествия 23.12.2019 16:30
10217 18 Обсудить
В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на руках23.12.2019 11:28
Происшествия 23.12.2019 11:28
1741 Обсудить
Жительницу Волгоградской области обвиняют в краже миллионов у сожителя23.12.2019 09:16
Происшествия 23.12.2019 09:16
2461 4 Обсудить
В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из Дагестана22.12.2019 10:22
Происшествия 22.12.2019 10:22
3522 Обсудить
В Волжском автомобиль сбил пенсионерку на самокате22.12.2019 10:15
Происшествия 22.12.2019 10:15
1207 4 Обсудить
Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в тумане21.12.2019 11:13
Происшествия 21.12.2019 11:13
13241 8 Обсудить
Волгоградский полицейский в отпуске спас женщину от грабителя20.12.2019 14:42
Происшествия 20.12.2019 14:42
1987 9 Обсудить
В Волгограде 6-летний мальчик попал в больницу после издевательств в семье19.12.2019 13:15
Происшествия 19.12.2019 13:15
5983 4 Обсудить
В Волгограде водитель кроссовера отправила в больницу трех человек19.12.2019 10:48
Происшествия 19.12.2019 10:48
3127 6 Обсудить
В Волгограде водитель "Форд Фокуса" накопил неоплаченных штрафов на 559 тысяч рублей18.12.2019 17:06
Происшествия 18.12.2019 17:06
2641 6 Обсудить
Реклама