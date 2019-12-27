Происшествия

В центре Волгограда сгорело кафе грузинской кухни (ВИДЕО)

Происшествия 27.12.2019 15:18
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27.12.2019 15:18




Пожарные расчеты потушили пожар в кафе "Саперави" в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, это заведение общепита, расположенное на улице Комсомольской, горело по всей площади. Сигнал на пульт диспетчера пожарно - спасательной службы поступил в 14:47. Пожар был локализован в 15 часов 15 минут. Ликвидация открытого горения - в 15:38. Погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, в настоящее время выясняют специалисты.

Напомним, что осенью прошлого года администрация Центрального района приняла решение о сносе летней пристройки к кафе "Саперави" на пересечении улиц Комсомольской и Чуйкова. Строение площадью 17,7 кв.м. было признано самовольно установленным и подлежащим демонтажу. Отметим, что сегодня эта пристройка также сгорела.

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