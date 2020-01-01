Модным цветом 2020 стал классический синий

Общество 01.01.2020 09:12
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01.01.2020 09:12
Поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений Pantone LLC объявил Classic Blue (классический синий) цветом Pantone® на 2020 год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на со ссылкой на сайт https://www.sostav.ru.
Специалисты утверждают, что оттенок PANTONE 19-4052 Classic Blue вселяет надежду, подчеркивает потребность в прочном фундаменте. Этот синий оттенок элегантный в своей простоте. Напомним, что традиционно синий воспринимается как успокаивающий цвет, он приносит ощущение мира и покоя.
Цвет-2020 рекомендуют применять в одежде, косметике, домашнем декоре. Так классический синий может быть в женской и мужской одежде любого сезона — он хорош во всех фактурах и сочетается с цветами всего спектра.
Тем не менее Институт цвета Pantone представил свои рекомендации для Classic Blue.
PANTONE 19-4052 Classic Blue — идеальный оттенок и для графического дизайна. «Это особенно актуально для упаковки, где PANTONE 19-4052 Classic Blue говорит о честности, доверии и надежности, что находит особый отклик у современного потребителя», — уверены в Институте цвета.
К примеру, посмотрите какое стильное новогоднее видеопоздравление в трендовом цвете у компании «Сады Придонья».
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