Общество

Модным цветом 2020 стал классический синий

Общество 01.01.2020 09:12
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01.01.2020 09:12


Поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений Pantone LLC объявил Classic Blue (классический синий) цветом Pantone® на 2020 год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на со ссылкой на сайт https://www.sostav.ru. 
Специалисты утверждают, что оттенок PANTONE 19-4052 Classic Blue вселяет надежду, подчеркивает потребность в прочном фундаменте. Этот синий оттенок элегантный в своей простоте.  Напомним, что традиционно синий  воспринимается как успокаивающий цвет, он приносит ощущение мира и покоя. 
Цвет-2020 рекомендуют применять  в одежде, косметике, домашнем декоре. Так классический синий может быть в женской и мужской одежде любого сезона — он хорош во всех фактурах и сочетается с цветами всего спектра.
Тем не менее Институт цвета Pantone представил свои рекомендации для Classic Blue.

 
PANTONE 19-4052 Classic Blue — идеальный оттенок и для графического дизайна. «Это особенно актуально для упаковки, где PANTONE 19-4052 Classic Blue говорит о честности, доверии и надежности, что находит особый отклик у современного потребителя», — уверены в Институте  цвета.
К примеру, посмотрите какое стильное новогоднее видеопоздравление в трендовом цвете у компании «Сады Придонья».



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