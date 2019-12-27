Волгоградские больницы и поликлиники будут вести прием в новогодние праздники

Здравоохранение 27.12.2019 13:57
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27.12.2019 13:57
Медицинские учреждения Волгоградской области в период новогодних каникул переходят на особый порядок работы, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального комитета здравоохранения, в период с 31 декабря по 8 января включительно в детских и взрослых поликлиниках терапевтические кабинеты будут работать с 9-00 до 12-00, вызовы на дом будут обслуживать с 12-00 до 15-00. Травмпункты региона продолжат работу в круглосуточном режиме.
Все больницы городов и муниципальных районов Волгоградской области, а также станции скорой медицинской помощи будут работать в усиленном круглосуточном режиме.
Дежурные стоматологи готовы оказать неотложную помощь в профильных поликлиниках региона с 9-00 до 15-00. В вечернее и ночное время за помощью стоматологов в Волгограде следует обращаться в отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская клиническая больница № 1". Жителям Волжского неотложную стоматологическую помощь с 9-00 до 15-00 окажут в Волжской городской стоматологической поликлинике, а с 15-00 до 9-00 — в городской клинической больнице № 1 им. С.З. Фишера.
Продолжится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. В случае роста заболеваемости в больницах региона предусмотрено более 1,5 тысячи инфекционных коек, при необходимости их число увеличат.
Также в период новогодних каникул в регионе организована круглосуточная специализированная хирургическая помощь для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — дежурные специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи и эвакуации больницы №25 Волгограда круглосуточно будут держать связь с фельдшерами скорой помощи по вопросам неотложной кардиологии и проводить телемедицинские консультации с медучреждениями региона.
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