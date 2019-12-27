В Волгоградской области подорожает электроэнергия

Экономика 27.12.2019 13:38
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27.12.2019 13:38
Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Волгоградской области будут увеличены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета тарифного регулирования, стоимость 1 кВтч для проживающих в многоквартирных домах вырастет на 19 копеек - с 4,32 руб. до 4,51 руб. В домах, оборудованным электроплитами, электроэнергия подорожает на 13 копеек за кВтч - с 3,03 рубля до 3,16 руб.
Жители сельских населенных пунктов будут платить так же, как и проживающие в домах с электроплитами - 3,16 руб. Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
Отметим, что в 2020 году тариф на электроэнергию вырастет только один раз - с 1 июля 2020 года. В прошлом году из-за повышения ставки НДС с 18 до 20% тарифы на услуги ЖКХ повышались дважды - с 1 января и с 1 июля.
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