В Волгоградской области подорожает электроэнергия





Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Волгоградской области будут увеличены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета тарифного регулирования, стоимость 1 кВтч для проживающих в многоквартирных домах вырастет на 19 копеек - с 4,32 руб. до 4,51 руб. В домах, оборудованным электроплитами, электроэнергия подорожает на 13 копеек за кВтч - с 3,03 рубля до 3,16 руб.

Жители сельских населенных пунктов будут платить так же, как и проживающие в домах с электроплитами - 3,16 руб. Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Отметим, что в 2020 году тариф на электроэнергию вырастет только один раз - с 1 июля 2020 года. В прошлом году из-за повышения ставки НДС с 18 до 20% тарифы на услуги ЖКХ повышались дважды - с 1 января и с 1 июля.



