В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под суд

Расследования 26.12.2019 15:50
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26.12.2019 15:50
Трое жителей Волгоградской области предстанут перед судом по обвинению в сбыте фальшивых денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, им инкриминируется хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, что грозит лишением свободы на срок до 8 лет.
По версии следствия, обвиняемые с 27 ноября по 2 декабря 2018 года на территории Астраханской и Волгоградской областей приобретали в небольших магазинах продукты питания, расплачиваясь фальшивыми денежными купюрами. Всего им удалось сбыть 15 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей.
Фальшивые купюры один из фигурантов уголовного дела самостоятельно изготовил при помощи цветного принтера. Двое вину признали полностью, третий - частично.
Их поймали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, а дело расследовало СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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