Расследования

В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под суд

Расследования 26.12.2019 15:50
448 0
26.12.2019 15:50


Трое жителей Волгоградской области предстанут перед судом по обвинению в сбыте фальшивых денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, им инкриминируется хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, что грозит лишением свободы на срок до 8 лет.
По версии следствия, обвиняемые с 27 ноября по 2 декабря 2018 года на территории Астраханской и Волгоградской областей приобретали в небольших магазинах продукты питания, расплачиваясь фальшивыми денежными купюрами. Всего им удалось сбыть 15 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей.
Фальшивые купюры один из фигурантов уголовного дела самостоятельно изготовил при помощи цветного принтера. Двое вину признали полностью, третий - частично. 
Их поймали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, а дело расследовало СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Расследования
25.12.2019 17:12
Расследования 25.12.2019 17:12
17495 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.12.2019 12:13
Расследования 25.12.2019 12:13
4233 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.12.2019 10:07
Расследования 25.12.2019 10:07
37612 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.12.2019 09:59
Расследования 25.12.2019 09:59
5030 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2019 17:34
Расследования 24.12.2019 17:34
11474 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2019 15:53
Расследования 24.12.2019 15:53
2240 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2019 09:11
Расследования 24.12.2019 09:11
8621 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2019 20:39
Расследования 23.12.2019 20:39
4662 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2019 16:46
Расследования 23.12.2019 16:46
4793 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2019 16:08
Расследования 23.12.2019 16:08
6056 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.12.2019 17:04
Расследования 22.12.2019 17:04
7110 31 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.12.2019 18:32
Расследования 21.12.2019 18:32
9868 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.12.2019 15:00
Расследования 20.12.2019 15:00
2892 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2019 19:25
Расследования 19.12.2019 19:25
9458 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2019 17:33
Расследования 19.12.2019 17:33
9483 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под судСмотреть фотографии
15:37
Магия чисел в жизни волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
15:31
На Спартановке открыли новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:11
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в СамареСмотреть фотографии
14:37
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»Смотреть фотографии
14:18
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательноСмотреть фотографии
13:55
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. ВернадскогоСмотреть фотографии
13:44
На Волжской ГЭС – новый директорСмотреть фотографии
13:26
Объект фигуранта дела о поджоге дома волгоградского губернатора проверят эксперты из СаратоваСмотреть фотографии
13:24
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанцииСмотреть фотографии
12:21
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под землиСмотреть фотографии
11:47
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудоСмотреть фотографии
10:51
Новый год с новым главврачом начнет Михайловская районная больница в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отельСмотреть фотографии
10:14
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:52
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового годаСмотреть фотографии
09:51
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»Смотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублейСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
17:11
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концертыСмотреть фотографии
16:49
Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:27
Волжский хочет выглядеть в пять раз старшеСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового годаСмотреть фотографии
15:44
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
14:37
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участкахСмотреть фотографии
12:26
Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»Смотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 