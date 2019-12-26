Магия чисел в жизни волгоградского бизнеса





Последние дни уходящего года всё больше приближают нас к наступлению Нового года и дню, где искрятся фейерверки и происходят чудеса. Долгожданные подарки, волшебные сюрпризы и … добрые предсказания от астрологов и магов.

Заглянув в тайные значения чисел, мы узнали, что по десятичной системе цифр (от 0 до 9) 2019 год – год тройки. В нумерологии число 3 – это порядок, развитие, интеграция и разрастание. Наступающему 2020-му году соответствует число 4, означающее устойчивость и твердость.