"Покупочка" исполняет желания!

«Сотрудники «Покупочки» несколько раз звонили мне и убеждали, что это не розыгрыш»...

В том, что под Новый год мечты сбываются, убедились покупатели магазинов «Покупочка». На днях Компания подвела итоги акции «Меняем скидки на айфон!», которая проходила во всех магазинах сети с 19 ноября по 19 декабря 2019 года. В розыгрыше приняли участие несколько десятков тысяч человек, проживающих в разных регионах Юга России.

Для участия в акции достаточно было купить товары в магазинах с картой «Покупочка». Набрать общую скидку на сумму от 3 000 руб. Дождаться дня розыгрыша, когда генератор случайных чисел выберет победителей акции. Каждый участник акции, сэкономивший заветную сумму, получал шанс на выигрыш современного флагманского смартфона или подарочного набора к новогоднему столу.

День розыгрыша наступил.

Одним из победителей стал Рогожкин Антон: «Долго не верил, думал обман какой-то. Сотрудники «Покупочки» несколько раз звонили мне и убеждали, что это не розыгрыш. Но вот пришел в магазин на Елисеева, 13, убедился, что на чеках номер моей карты в списках победителей. Радости не было предела, особенно у моей жены. Конечно, ей подарю на Новый год. Спасибо «Покупочке!»





Еще один смартфон выиграл Глушков Юрий. «Мы с женой ходим в «Покупочку», которая расположена рядом с моим домом в поселке Максима Горького. Нам все нравится: и цены, и товары, обслуживание хорошее. Хорошо, что выбрали этот магазин для семейных закупок. Теперь с «Покупочкой» знаю, что чудеса реальны!»





Слова благодарности сотрудники «Покупочки» получили и от покупателей, выигравших продуктовые наборы к новогоднему столу. Филонова Алла Викторовна, учитель: «Узнала об акции через мобильное приложение и решила поучаствовать. Все равно закупаюсь в «Покупочке». Не ожидала такого большого набора продуктов. А то бы грузчика позвала! Времени на подготовку к встрече Нового года абсолютно не хватает. А теперь и салат «Оливье» сделаю, и бутерброды с красной икрой.»

Счастливая покупательница Одинокова Ольга Михайловна: «Я хожу в «Покупочку» часто. Недавно купила карту. Кассир рассказала, что сейчас идет новогодний розыгрыш призов. Не ожидала, что выиграю. Очень приятно получать чудесные подарки».



