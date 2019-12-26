На Волжской ГЭС – новый директор

Общество 26.12.2019 13:44
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26.12.2019 13:44
Директором филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» назначен Сергей Талагаев, ранее занимавший должность первого заместителя директора филиала – главного инженера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гидроэлектростанции, Сергей Александрович начинал карьеру на Волжской ГЭС в 1975 году с должности ученика электрослесаря. Стаж работы на предприятии составляет 40 лет.
Как один из лучших специалистов, с 1992 по 1996 год был направлен в загранкомандировку в Сирию, передавая практический опыт, приобретенный на Волжской ГЭС, зарубежным коллегам.
С 2008 по 2019 гг. работал на Волжской ГЭС первым заместителем директора – главным инженером.
Сергей Талагаев награжден отраслевыми и государственными наградами: Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС», Почетной грамотой Министерства энергетики РФ, Памятным знаком «10 лет ОАО "РусГидро"», Памятным знаком «95 лет Плану ГОЭЛРО», Почетной грамотой ПАО "РусГидро". Ему присвоено Почетное звание «Ветеран Труда Волжской ГЭС», «Почетный гидроэнергетик» (РАО ЕЭС), «Заслуженный работник ЕЭС России», Почетное звание «Почетный энергетик».
Бывший директор филиала Сергей Бологов, избранный в 2018 году депутатом Волжской городской думы, в сентябре этого года пошел на повышение – он стал заместителем главного инженера РусГидро и уехал в Москву. В октябре бывший директор Волжской ГЭС сложил с себя полномочия депутата.
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