



Арбитражный суд Волгоградской области сегодня назначил экспертизу по резонансному делу о сносе ресторанного комплекса "Сосновый бор". Как сообщает ИА "Высота 102", судом выбрана экспертная организация из другого региона - "Саратовская лаборатория судебных экспертиз". Прежде чем принять решение, арбитражный суд разослал запросы в различные экспертные организации, выбор был сделан после изучения полученных ответов. Администрация Дзержинского района, которая настаивает на сносе "Соснового бора", предлагала доверить экспертизу "своим" - Волгоградскому техническому университету. Представители ресторанного комплекса положились на решение суда. Теперь "Сосновый бор" должен обеспечить доступ саратовских экспертов на свою территорию. Специалистам предстоит ответить на вопросы, поставленные судом - являются ли спорные постройки капитальными или временными, построены ли они с соблюдением градостроительных, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических и других норм и правил, создают ли угрозу, возможно ли устранение нарушений без демонтажа.

На время проведения экспертизы рассмотрение дела о сносе "Соснового бора" приостановлено.

Как было заявлено сегодня в суде, "Саратовская лаборатория судебных экспертиз" берется провести экспертизу за 20 рабочих дней. С учетом этих сроков, рассмотрение дела должно возобновиться в январе-феврале 2020 года.





Дело о сносе "Соснового бора" уже насчитывает два десятка томов. Привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ "Горэколес", управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора, прокуратура Волгограда, прокуратура Дзержинского района и прокуратура Волгоградской области.

Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса "Сосновый бор" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Параллельно был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово".

Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова. Ей принадлежит чуть более 33% доли.



