ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве





Предприятие ЕвроХима в городе Жанатас (Казахстан) посетила делегация во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в ходе визита гости ознакомились с новым горно-добывающим комплексом, построенным Минерально-химической компанией ЕвроХим, выпускающим около 600 тыс.тонн фосмуки в год и подробно обсудили проект по строительству уникального химического завода ЕвроХима, который позволит производить продукцию из фосфоритовых руд месторождений Каратаусского бассейна.

Проект ЕвроХима включён в карту индустриализации Казахстана и в перечень ключевых двухсторонних проектов в области развития производственной кооперации. Подготовлен проект межправительственного соглашения, подписание которого должно состояться в самом начале наступающего года.

Особое внимание в ходе визита было уделено созданию новых рабочих мест и привлечению местного населения, а также улучшению социально-экономического развития Жанатаса и Жамбылской области – на эти цели ЕвроХим уже выделил в последние годы 23 миллиона долларов.

Визит представительной делегации завершился подписанием Меморандума, который станет следующим шагом, направленным на наращивание производства, выпуск новых видов продукции и всестороннюю поддержку со стороны акимата области и правительства Казахстана.

Генеральный директор Минерально-химической компании ЕвроХим Игорь Нечаев отметил: «Подписанный Меморандум показывает, что наши инвестиционные планы и предложения о направлениях промышленного развития в Казахстане поддерживаются на местном и республиканском уровнях. Мы высоко ценим оказываемое нашему проекту внимание и возможность прямого диалога с правительством и акиматом. Уверены также, что проект внесёт значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере химической промышленности между Казахстаном и Россией».





Справка. АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 600 млрд. руб. за последние 10 лет.



