Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под земли

Общество 26.12.2019 12:21
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26.12.2019 12:21
В региональное антитабачное законодательство могут внести изменения, касающиеся расширения перечня объектов, где запрещено курить. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий законопроект, подготовленный сенатором Сергеем Горняковым и депутатом облдумы Натальей Семеновой. Согласно документу, список объектов, где нельзя курить, может пополниться шестью подземными станциями скоростного трамвая. Ранее эти станции не попадали под действие закона. Интересно, что с таким предложением – внести в региональное законодательство соответствующие поправки – ранее выступил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.
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