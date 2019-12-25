Общество

В Волгограде откроют новогодний автобусный маршрут

Общество 25.12.2019 14:05
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25.12.2019 14:05


Муниципальный транспорт Волгограда в ночь с 31 декабря на 1 января перейдет на особое расписание. Восемь трамвайных и троллейбусных маршрутов будут работать до самого утра. А для гостей трехчасовой новогодней шоу-программы у главной елки в парке Царицынский и зрителей праздничного фейерверка с 21-00 до 5-00 от остановки «Детский центр» до музея «Россия. Моя история» откроют специальный новогодний автобусный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, интервал движения новогоднего маршрута составит порядка 30 минут, время отправления автобуса синхронизировано с трамвайными маршрутами № 2, 4 и №10, конечной остановкой которых также является «Детский центр». 
Трамвай №2 «Детский центр» - «Школа №36» с 22-34 до 5-50 будет работать с интервалом порядка 35-40 минут. Трамвай №4 отправится от конечной в Центральном районе  в 22-23 и продолжит работу до 06-03 с интервалом движения около часа. До остановки «Жилгородок» в Дзержинском районе трамваи по маршруту №10 проследуют с 22-29 до 6-07, составы будут отправляться каждый полчаса.     
Троллейбусный маршрут № 9 «Спартановка - «Детский центр» с 22-04 будет работать каждый час до первых утренних рейсов. Продлит график движения, сохраняя интервальность в пределах 30 минут,  и троллейбусный маршрут №12 - воспользоваться им можно будет  с 22-17 и до 4-33.  Из Дзержинского района с 22-00 и до 5-52 через центр Волгограда и до Советского района с интервалом порядка 30-40 минут продолжит работу троллейбусный маршрут №15А. Для жителей Красноармейского района, которые предпочтут отметить праздник рядом с украшенной елкой в парке «Юбилейный» или на бульваре им. Энгельса, с 22-11 до 5-38 с интервалом в 20 минут будет работать трамвай №11.
Праздничная новогодняя шоу-программа у главной елки города в Царицынском парке начнется 31 декабря в 23-00 и завершится 1 января 2020 года в 2-00. В 23-55 на светодиодном экране, установленном на сцене, будет транслироваться новогодняя речь Президента РФ и бой курантов, а сразу после этого начнется новогодняя праздничная программа с участием волгоградских артистов. Главными героями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка. Ярким событием ночи обещает быть световое шоу с элементами пиротехники «Атом Шоу». В 01-00 его откроют праздничные огни фейерверка «Со всей Россией!».

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