Награда в 100 тысяч рублей объявлена за информацию об убийстве человека в Волжском





Полиция заплатить 100 тысяч рублей тому, кто может в раскрытии убийства 63-летнего мужчины в Волжском, сообщает ИА "Высота 102" . По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, тело жителя города Ленинск было обнаружено 11 марта текущего года в Волжском у дома №73 по ул. 40 лет Победы. Установлено, что мужчина скончался в результате нанесенных ему ножевых ранений. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но до настоящего времени оно не раскрыто.

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах совершенного преступления, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по г. Волжскому (8443) 41-56-56, 41-56-92, телефон Управления уголовного розыска Главка (8442) 93-78-58, либо +7 902 311 95 25 (оперативный сотрудник).

Конфиденциальность сведений гарантируется.



