Снега нет, Дед есть: в центре Волгограда открыли новогоднюю резиденцию

Общество 24.12.2019 18:49
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24.12.2019 18:49
Резиденция Деда Мороза начала свою работу в парке Комсомольский сад в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Организаторы устроили шумную церемонию с участием сказочных героев. Главный новогодний волшебник будет вести прием детей и их родителей все праздники - по 7-е января с 9 утра до 9 вечера.
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