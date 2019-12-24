Расследования 24.12.2019 17:34
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24.12.2019 17:34
68-летний житель Башкортостана, обвиняемый в смертельном ДТП под Волгоградом, выходит из СИЗО. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, фигуранту уголовного дела изменили меру пресечения на домашний арест.
Страшная авария произошла 23 июля текущего года на трассе «Сырзань-Саратов-Волгоград».
По версии следствия, 68-летний водитель TOYOTA ALLEX своим маневром вынудил водителя KIA Sportage выехать на встречную полосу движения, где и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом HIGER . На месте ДТП погибли водитель корейского кроссовера и его супруга. Их пятилетнюю дочь с травмами доставили в больницу.
Постановлением Дубовского районного суда от 26 июля житель Башкортостана был помещен под стражу. Срок предварительного расследования по уголовному делу дважды продлевался. 18 декабря следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий. Поскольку фигурант дела имеет постоянную прописку, работу, положительно характеризуется, не состоит на учете у психиатра и нарколога, то суд принял решение об изменении меры пресечения сроком до 24 января.
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