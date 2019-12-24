«Хочу домой!»: семья волгоградцев ищет хозяев потерявшейся собаки

Общество 24.12.2019 16:07
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24.12.2019 16:07
Симпатичный щенок прибился в один из частных домов в поселке Максима Горького в Советском районе Волгограда. Как рассказали жильцы дома, скорее всего, эта собака – домашняя, она наполовину подстрижена. «Это молодой кобелек, ему всего несколько месяцев, у него молочные зубы и щенячье пузо. Похож на смешанного терьера», - изучили найденыша приютившие его волгоградцы. Самостоятельные попытки найти хозяев собаки не увенчались успехом. «Но в доме мы его оставить не можем. У нас живут две собаки, которые плохо встретили нового постояльца. Он прячется в шкафу, боится выходить. А к жизни во дворе он не приспособлен – не переносит холода. Если хозяева не найдутся, может, кто-то захочет взять щенка себе домой?», - надеется приютившая его семья.
По словам волгоградцев, щенок добрый, неприхотлив в еде. «Он стал бы замечательным другом или пожилым людям, или семьям, где есть дети. Выгнать его сейчас на улицу – это обречь его на верную смерть. Ему нужно совсем немного – тепло, забота и немного еды. А он отплатит верностью и любовью».
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