Общество

«Хочу домой!»: семья волгоградцев ищет хозяев потерявшейся собаки

Общество 24.12.2019 16:07
705 3
24.12.2019 16:07


Симпатичный щенок прибился в один из частных домов в поселке Максима Горького в Советском районе Волгограда. Как рассказали жильцы дома, скорее всего, эта собака – домашняя, она наполовину подстрижена. «Это молодой кобелек, ему всего несколько месяцев, у него молочные зубы и щенячье пузо. Похож на смешанного терьера», - изучили найденыша приютившие его волгоградцы. Самостоятельные попытки найти хозяев собаки не увенчались успехом. «Но в доме мы его оставить не можем. У нас живут две собаки, которые плохо встретили нового постояльца. Он прячется в шкафу, боится выходить. А к жизни во дворе он не приспособлен – не переносит холода. Если хозяева не найдутся, может, кто-то захочет взять щенка себе домой?», - надеется приютившая его семья. 
По словам волгоградцев, щенок добрый, неприхотлив в еде. «Он стал бы замечательным другом или пожилым людям, или семьям, где есть дети. Выгнать его сейчас на улицу – это обречь его на верную смерть. Ему нужно совсем немного – тепло, забота и немного еды. А он отплатит верностью и любовью». 
Телефон для связи 8-917-647-69-37. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Общество
24.12.2019 13:18
Общество 24.12.2019 13:18
5327 12 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 10:52
Общество 24.12.2019 10:52
14447 65 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 09:45
Общество 24.12.2019 09:45
6183 18 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2019 14:32
Общество 23.12.2019 14:32
2868 16 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2019 13:49
Общество 23.12.2019 13:49
1186 8 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 20:29
Общество 22.12.2019 20:29
15704 5 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 13:10
Общество 22.12.2019 13:10
7459 25 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 12:38
Общество 22.12.2019 12:38
4481 12 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 08:40
Общество 22.12.2019 08:40
3417 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 16:29
Общество 21.12.2019 16:29
10864 27 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 14:43
Общество 21.12.2019 14:43
1200 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 10:55
Общество 21.12.2019 10:55
1206 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 10:23
Общество 21.12.2019 10:23
7901 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 09:02
Общество 21.12.2019 09:02
21239 30 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 19:53
Общество 20.12.2019 19:53
18139 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгоградской области виновника ДТП с двумя погибшими суд отпустил домой в БашкириюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до ВолжскогоСмотреть фотографии
16:07
«Хочу домой!»: семья волгоградцев ищет хозяев потерявшейся собакиСмотреть фотографии
16:00
Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
В Волгоградской области на 17 лет осудили сына-убийцуСмотреть фотографии
15:35
Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»Смотреть фотографии
15:21
Городищенским районом временно рулит чиновник администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Александр Пахомов: В 2020 году банк «Открытие» реконструирует около 130 отделенийСмотреть фотографии
14:30
Волгоградцы выбрали города и страны для отдыха в новогодние праздникиСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской облдуме расстелят новые ковровые дорожкиСмотреть фотографии
13:06
СОГАЗ-Мед: пока гастрит не превратился в ракСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторовСмотреть фотографии
10:52
В московском вузе приняли решение о лишении волгоградки Елены Слесаренко ученой степениСмотреть фотографии
10:39
Внедрять и тиражировать: в Волгограде завершился конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых специалистов ООО «РИТЭК»Смотреть фотографии
10:34
Один, совсем один: выборы председателя Волгоградской гордумы прошли без конкуренцииСмотреть фотографии
10:14
Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Детсад - не частная вотчина: в Волгоградской области экс-заведующая оказалась мошенницейСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде обещают крупное вознаграждение за помощь в раскрытии нападения на фермераСмотреть фотографии
09:10
Глава Городищенского района Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
08:31
Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застольяСмотреть фотографии
20:39
Группу бывших стрелков осудят за разграбление следующего в Волгоград эшелонаСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области крупное предприятие осталось на плаву при помощи налоговой рассрочкиСмотреть фотографии
17:04
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»Смотреть фотографии
16:46
В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинацииСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налоговСмотреть фотографии
15:39
Банк «Открытие»: россияне оптимистично смотрят на личное финансовое будущее и не верят в обвал рубля в 2020 годуСмотреть фотографии
14:32
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собакиСмотреть фотографии
14:11
Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцыСмотреть фотографии
13:49
Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добраСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 