Расследования

В Волгоградской области на 17 лет осудили сына-убийцу

Расследования 24.12.2019 15:53
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24.12.2019 15:53


К 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 36-летний житель Калачевского района за убийство престарелой матери и покушение на жизнь отца. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, семейная трагедия произошла 26 марта текущего года в поселке Береславка. Мужчина был пьян.
С родителями у него произошел конфликт, в результате которого он схватил нож и ударил им отца в живот. От ранения глава семьи потерял сознание. В это время сын зарезал мать. От ножевого ранения женщина скончалась на месте происшествия. Отец выжил благодаря тому, соседи своевременно вызвали скорую помощь. Свою вину убийца не признал. Расследование уголовного дела проводилось СО по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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