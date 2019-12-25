



Сравнительные данные социально-экономического положения регионов ЮФО за январь-ноябрь опубликованы Волгоградстатом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по ключевому показателю – индексу промышленного производства – Волгоградская область показала скромные результаты. Так, индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2019 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 99,9%. Хуже ситуация только в Калмыкии – 99,4%. При этом в других регионах ЮФО этот показатель вырос. Например, в Крыму он составил 120,3%, в Севастополе – 116,3%, в Адыгее – 101,6%, в Астраханской области – 103%, в Ростовской – 102,5%.

По индексу потребительских цен Волгоградская область также оказалась рядом с Калмыкией. В этих двух регионах зафиксирован самый высокий показатель роста потребительских цен по сравнению с декабрем прошлого года: в Волгоградской области – 102,6%, в Калмыкии – 102,7%. В других регионах цены росли меньше.

А вот по такому показателю как реальная заработная плата Волгоградская область стала самой отстающей в ЮФО. Так, в регионе рост реальной заработной платы в январе-октябре этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 100,2%. Во всех регионах этот показатель выше. Так, в Калмыкии динамика изменения реальной зарплаты составила 102,3%, в Ростовской области – 103,3%, в Астрахани – 101%. Самый высокий рост в Севастополе – 105,7%.



