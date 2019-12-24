Экономика

Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»

Экономика 24.12.2019 15:35
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24.12.2019 15:35


Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, сколько стоит елка в декабре 2019 года и чем россияне украшают ее.
Так, согласно опросу портала «Рамблер» (проводился с 16.12.19 по 20.12.19), 11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% — искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть —23% — вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника.

Среди тех, кто все же следует традициям, 80% наряжают елку старыми игрушками, 15% декорируют ее в единой цветовой гамме, чтобы было стильно. Еще 5% каждый год покупают новые игрушки.

Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» проанализировали продажи новогодних товаров за первые две декады декабря 2019 года (1-20 декабря) и аналогичный период прошлого года. Эксперты выяснили, каков средний чек традиционных новогодних атрибутов. Так, в частности, искусственные ели россияне приобретали за 2550 руб., это на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время. 
Средний чек на живую ель не учитывался, поскольку большая часть этих деревьев продается на елочных базарах. А эти ярмарки по закону освобождены от торговли с применением контрольно-кассовой техники.
Из елочных украшений заметнее всего подорожали елочные звезды, которые устанавливают на верхушку, — на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня средний чек на них — 125 руб. 
На 28% вырос и средний чек на елочные шары — он достиг 160 руб. На 20% «прибавила» мишура (средний чек — 89 руб.). На 17% выше оказалась стоимость средней покупки гирлянды — 385 руб. 
В целом средний чек на елочные игрушки составил 185 руб. — он подрос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

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