Политика

Глава Городищенского района Волгоградской области покинул свой пост

Политика 24.12.2019 09:10
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24.12.2019 09:10


Эдуард Кривов по собственному желанию уволился с должности главы Городищенского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По сведениям информагентства, в администрации области полагают, что Эдуард Кривов выполнил задачи, поставленные перед ним в свое время. Задачи были связаны с наведением порядка в одном из самых сложных районов региона, отягощенного историей многочисленных коррупционных преступлений. При Эдуарде Кривове была проведена работа по регулированию сферы земельных отношений, благоустройству центральной части Городища, строительству школы в поселке Степной, детских садов, моста через Мечетку и других объектов. В то же время аналитики отмечали чрезвычайно низкий рейтинг главы района. 
Возможно, Эдуард Кривов продолжит работу в сфере управления, но уже в другом качестве. Должность главы Городищенского района, по некоторым данным, может занять человек из окружения уволившегося чиновника.
Справка. Эдуард Кривов стал главой Городищенского района весной 2016 года. До этого  он работал первым заместителем председателя комитета по управлению госимуществом, а в 2012 году трудился заместителем главы администрации Светлоярского района Волгоградской области. 

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