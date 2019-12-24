В Волгоградской облдуме расстелят новые ковровые дорожки





Для Волгоградской облдумы купят 90 метров ковровой дорожки. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении закупки размещено на сайте госзаказов. На приобретение ковровой дорожки цвета бордо выделено около 350 тысяч рублей. Товар должны поставить на склад областной думы в феврале.

Последний раз ковровое покрытие в регпарламенте обновлялось в 2015 году, когда в здании шел большой ремонт. Правда, тогда купили 120 метров дорожки покрепче – длина ворса была 8 миллиметров, а стойкость к истиранию ворсовой поверхности - не менее 6000 циклов. На сей раз длина ворса уменьшена до 6 миллиметров, а циклы истирания – до 3000 тысяч. Видимо, в облдуму ходит уже не столько избирателей, как раньше.