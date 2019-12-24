Аналитика

Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застолья

Аналитика 24.12.2019 08:31
738 5
24.12.2019 08:31


В Росстате выяснили, сколько денег в среднем придется потратить на новогоднее застолье. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, стоимость  праздничного меню на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 рублей. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%.
По сравнению с прошлым годом сэкономить можно на свежих огурцах, считают в Росстате,  – именно эти овощи подешевели больше всего (8,96%). В настоящее время их стоимость составляет 46,62 рублей/0,5 кг. Динамику к снижению цен демонстрируют икра лососевая 729,48 рублей/0,2 кг (-4,97%), картофель 16,55 рублей/ 0,8 кг (-4,78%), куры охлажденные и мороженые 143,44 рубля/ кг (-3,40%).
Значительнее всего в новогодней корзине подорожали масло сливочное (11,17%), апельсины (10,87%), сыры сычужные твердые и мягкие (10,36%).
Что касается алкогольной продукции, на 0,24% дешевле, чем в 2018 году, можно купить коньяк ординарный отечественный. Его цена в магазинах страны в среднем составляет 638,1 рублей/ 0,5 литра. Вино игристое отечественное обойдется в 260,11 рублей за 0,75 л.
Дороже всего новогодняя корзина в Чукотском автономном округе - 9528,58 рублей. Дешевле в Республике Ингушетия - 3500,65 рублей. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Республике Северная Осетия – Алания (4,23%), Кировской области (2,42%).


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Аналитика
23.12.2019 08:31
Аналитика 23.12.2019 08:31
5298 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.12.2019 11:31
Аналитика 20.12.2019 11:31
2788 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.12.2019 12:16
Аналитика 19.12.2019 12:16
10222 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.12.2019 12:23
Аналитика 18.12.2019 12:23
2212 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.12.2019 08:39
Аналитика 18.12.2019 08:39
10098 43 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.12.2019 08:27
Аналитика 17.12.2019 08:27
14896 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.12.2019 13:32
Аналитика 16.12.2019 13:32
1035 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.12.2019 07:12
Аналитика 16.12.2019 07:12
6042 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.12.2019 08:39
Аналитика 14.12.2019 08:39
21575 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.12.2019 13:32
Аналитика 13.12.2019 13:32
1005 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.12.2019 15:34
Аналитика 12.12.2019 15:34
5178 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.12.2019 13:49
Аналитика 11.12.2019 13:49
8450 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.12.2019 09:49
Аналитика 10.12.2019 09:49
16811 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.12.2019 16:07
Аналитика 06.12.2019 16:07
5542 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.12.2019 11:45
Аналитика 05.12.2019 11:45
19443 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:18
В Волгоградской облдуме расстелят новые ковровые дорожкиСмотреть фотографии
13:06
СОГАЗ-Мед: пока гастрит не превратился в ракСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторовСмотреть фотографии
10:52
В московском вузе приняли решение о лишении волгоградки Елены Слесаренко ученой степениСмотреть фотографии
10:39
Внедрять и тиражировать: в Волгограде завершился конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых специалистов ООО «РИТЭК»Смотреть фотографии
10:34
Один, совсем один: выборы председателя Волгоградской гордумы прошли без конкуренцииСмотреть фотографии
10:14
Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Детсад - не частная вотчина: в Волгоградской области экс-заведующая оказалась мошенницейСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде обещают крупное вознаграждение за помощь в раскрытии нападения на фермераСмотреть фотографии
09:10
Глава Городищенского района Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
08:31
Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застольяСмотреть фотографии
20:39
Группу бывших стрелков осудят за разграбление следующего в Волгоград эшелонаСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области крупное предприятие осталось на плаву при помощи налоговой рассрочкиСмотреть фотографии
17:04
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»Смотреть фотографии
16:46
В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинацииСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налоговСмотреть фотографии
15:39
Банк «Открытие»: россияне оптимистично смотрят на личное финансовое будущее и не верят в обвал рубля в 2020 годуСмотреть фотографии
14:32
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собакиСмотреть фотографии
14:11
Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцыСмотреть фотографии
13:49
Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добраСмотреть фотографии
13:19
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мираСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области «блуждает» гонконгский гриппСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на рукахСмотреть фотографии
11:11
Волгоградские налоговики призывают завершить год без долговСмотреть фотографии
10:43
Бывший первый заместитель мэра Волгограда предстал перед судом Смотреть фотографии
10:21
Главу совета депутатов в городском поселении Волгоградской области лишили должностиСмотреть фотографии
09:16
Жительницу Волгоградской области обвиняют в краже миллионов у сожителяСмотреть фотографии
08:31
В долгах, как в шелках: жители Волгоградской области берут больше и больше кредитовСмотреть фотографии
20:29
«Потерпите лет десять»: в Волгограде «поплыл» аварийный домСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 