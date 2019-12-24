Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застолья





В Росстате выяснили, сколько денег в среднем придется потратить на новогоднее застолье. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, стоимость праздничного меню на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 рублей. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%.

По сравнению с прошлым годом сэкономить можно на свежих огурцах, считают в Росстате, – именно эти овощи подешевели больше всего (8,96%). В настоящее время их стоимость составляет 46,62 рублей/0,5 кг. Динамику к снижению цен демонстрируют икра лососевая 729,48 рублей/0,2 кг (-4,97%), картофель 16,55 рублей/ 0,8 кг (-4,78%), куры охлажденные и мороженые 143,44 рубля/ кг (-3,40%).

Значительнее всего в новогодней корзине подорожали масло сливочное (11,17%), апельсины (10,87%), сыры сычужные твердые и мягкие (10,36%).

Что касается алкогольной продукции, на 0,24% дешевле, чем в 2018 году, можно купить коньяк ординарный отечественный. Его цена в магазинах страны в среднем составляет 638,1 рублей/ 0,5 литра. Вино игристое отечественное обойдется в 260,11 рублей за 0,75 л.

Дороже всего новогодняя корзина в Чукотском автономном округе - 9528,58 рублей. Дешевле в Республике Ингушетия - 3500,65 рублей. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республике Алтай (4,67%), Республике Северная Осетия – Алания (4,23%), Кировской области (2,42%).







