Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесов





Крупную партию деликатесов изъяли полицейские и сотрудники УФСБ Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, оперативники задержали в Волгограде двух мужчин по подозрению в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.





Установлено, что они незаконно ловили рыбу осетровых видов в акватории Волги, а потом реализовывали на территории Волгограда. По предварительной информации, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 15 миллионов рублей.

Подозреваемых задержали на территории лодочной станции в Краснооктябрьском районе. Судом одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста.





В ходе обысков у задержанных обнаружено тринадцать особей стерляди, три осетра и семь фрагментов туши белуги общим весом более 300 килограммов, а также орудия лова, средства связи и навигации. Кроме того, изъято 95 стеклянных банок с икрой белуги общим весом свыше 47 килограммов. Возбуждено уголовное дело.