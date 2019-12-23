Экономика

На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России

Экономика 23.12.2019 16:19 Новости компаний
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23.12.2019 16:19 Новости компаний


Теперь на DomClick.ru при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира:
• фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов
• фотографии планировок квартир
• рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома
• информация об управляющей компании
• возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями
• характеристики дома
• форум для общения жильцов дома
• список объявлений в доме
Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки.
Также пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.
 

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