«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собаки





В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Как

рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, кровавая трагедия разыгралась во дворе одного из многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе. Пьяный 48-летний мужчина молотком и ножом убил собаку. Затем снял шкуру и расчленил животное, после чего отнес части в холодильник. Одна из соседок сообщила о случившемся в полицию. Дознание по уголовному делу проводилось ОП №2 УМВД России по Волгограду. Вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Санкция ч.1 ст.245 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.



