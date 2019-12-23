«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собаки

Общество 23.12.2019 14:32
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23.12.2019 14:32
В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Как
рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, кровавая трагедия разыгралась во дворе одного из многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе. Пьяный 48-летний мужчина молотком и ножом убил собаку. Затем снял шкуру и расчленил животное, после чего отнес части в холодильник. Одна из соседок сообщила о случившемся в полицию. Дознание по уголовному делу проводилось ОП №2 УМВД России по Волгограду. Вину мужчина полностью признал.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Санкция ч.1 ст.245 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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