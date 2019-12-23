Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добра

Общество 23.12.2019 13:49
462 2
23.12.2019 13:49
В рамках акции «Корзина добра» в центре выдачи гуманитарной помощи в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» при храме святого князя Владимира нуждающимся горожанам в 2019 году раздали более трех тонн продуктов – около 600 наборов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, продуктовые наборы собирались добровольцами объединения «Владимирская Дружина» при поддержке фонда «Русь» и всех неравнодушных людей.
Сбор продуктов проходил прямо в магазинах, где волгоградцы покупали и отдавали волонтерам растительное масло, крупы, консервы, сахар и другие продукты. Эти наборы затем передавались многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам, участникам войны. Также нуждающиеся могли выбрать себе одежду, которую приносят в храм. В Волгоградской епархии выразили надежду, что эта акция продолжится и в следующем году благодаря неравнодушным горожанам.
Реклама
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собаки23.12.2019 14:32
«Потерпите лет десять»: в Волгограде «поплыл» аварийный дом22.12.2019 20:29
Привет из Калининграда?: окна ГУ МВД России по Волгоградской области украсили снежинки22.12.2019 14:49
Долой серость!: в Волгограде приступают к покраске льда на катке в пойме Царицы22.12.2019 13:10
В Волгограде начали установку главной городской елки22.12.2019 12:38
Биты, зонтики и книги: какие подарки покупала Волгоградская областная дума в 2019 году22.12.2019 11:44
На севере Волгоградской области жители пострадали из-за финансовых споров коммунальщиков с газовиками22.12.2019 08:40
Собачий год: в Волгоградской области снова не хватило денег на бездомных собак21.12.2019 16:29
В Волгограде за автобусы - «призраки» лишили лицензии перевозчика21.12.2019 14:43
В Волгограде переселенцам из аварийных домов вручают долгожданные ключи от новых квартир21.12.2019 10:55
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»21.12.2019 10:23
На ремонт 2 Infiniti и 1 Nissan Patrol из гаража администрации Волгоградской области зарезервировали 8 миллионов21.12.2019 09:02
Учительница волжской школы уволилась после скандала с залепленными скотчем учениками20.12.2019 19:53
В Волгоградской области покупают почти полсотни квартир для жителей аварийных домов20.12.2019 16:19
В Волгограде перед новым годом посадили пятиметровые ели и ивы20.12.2019 14:53
Реклама