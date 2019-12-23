Общество

Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добра

Общество 23.12.2019 13:49
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23.12.2019 13:49


В рамках акции «Корзина добра» в центре выдачи гуманитарной помощи в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» при храме святого князя Владимира нуждающимся горожанам в 2019 году раздали более трех тонн продуктов – около 600 наборов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, продуктовые наборы собирались добровольцами объединения «Владимирская Дружина» при поддержке фонда «Русь» и всех неравнодушных людей. 

Сбор продуктов проходил прямо в магазинах, где волгоградцы покупали и отдавали волонтерам растительное масло, крупы, консервы, сахар и другие продукты. Эти наборы затем передавались многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам, участникам войны. Также нуждающиеся могли выбрать себе одежду, которую  приносят в храм. В Волгоградской епархии выразили надежду, что эта акция продолжится и в следующем году благодаря неравнодушным горожанам.

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