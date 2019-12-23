Происшествия

В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на руках

Происшествия 23.12.2019 11:28
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23.12.2019 11:28


Женщина и ее 1,5-годовалый ребенок пострадали в результате наезда автомобиля в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне на улице Карбышева, напротив дома № 47А/5. Установлено, что 23-летний водитель, управляя автомашиной "Skoda Octavia", совершил наезд на переходившую дорогу в неустановленном месте 31-летнюю женщину, которая переносила на руках 1,5-годовалого мальчика. В результате ДТП пострадавшие госпитализированы.

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