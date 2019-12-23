Происшествия 23.12.2019 09:16
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23.12.2019 09:16
Полицейские возбудили уголовное дело о краже 2,5 миллиона рублей у 50-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, по подозрению в совершении преступления задержана его 41-летняя сожительница.
Установлено, что женщина после ссоры ушла от мужчины, с которым состояла в отношениях больше 6 лет. Она забрала все его сбережения, которые потратила на одежду, застолья, подарки знакомым. Нашли ее в соседнем селе, так как бывший сожитель, обнаружив пропажу денег, написал заявление в полицию.
Когда женщину обнаружили, у нее осталось около 400 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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