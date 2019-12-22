В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из Дагестана





В Светлоярском районе погиб 50-летний мужчина под колесами грузовика из Дагестана. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около восьми часов вечера. Грузовой тягач «ДАФ» под управлением 41-летнего жителя Дагестана двигался со стороны Элисты в сторону Волгограда и на 63 км. федеральной трассы «Волгоград-Элиста» совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.



