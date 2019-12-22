В Волжском автомобиль сбил пенсионерку на самокате

Происшествия 22.12.2019 10:15
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22.12.2019 10:15
Накануне в Волжском под колеса автомобиля попал электрический самокат, которым управляла 62-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Коммунистическая. По предварительной информации, около десяти часов утра 43-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада Х-RAY», на регулируемом перекрестке совершила наезд на электрический самокат. Пенсионерку госпитализировали.
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