Происшествия

В Волжском автомобиль сбил пенсионерку на самокате

Происшествия 22.12.2019 10:15
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22.12.2019 10:15


Накануне в Волжском под колеса автомобиля попал электрический самокат, которым управляла 62-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Коммунистическая. По предварительной информации, около десяти часов утра  43-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада Х-RAY»,  на регулируемом перекрестке совершила наезд на электрический самокат. Пенсионерку госпитализировали. 

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