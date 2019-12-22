



В 2019 году аппарат Волгоградской областной думы закупил сувенирной продукции почти на 14 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» после анализа закупок на эти цели. Закупленная продукция предназначалась как для проведения мероприятий регпарламента, так и для награждения граждан. Чего только не привозили на склады Волгоградской областной думы в этом году – телевизоры, электрочайники, электрокофеварки, увлажнители воздуха, посуду – чайные наборы, тарелки, термосы, кружки, продукты питания - чай, кондитерские изделия, спорттовары – мячи, наборы для игры в городок с битами, настольные детские игры, товары для туризма, а также пищу для ума – книги. Кроме того, аппарат областной думы приобретал в этом году пледы, зонтики, наручные и настенные часы. В конечном итоге, все это из рук депутатов хлебосольно раздавалось гражданам и организациям.

Традиции быть щедрыми за бюджетный счет в Волгоградской облдуме культивируются уже давно. В следующем году, несмотря на то, что траты возросли - ведь оплачиваемых народных избранников в регпарламенте прибавилось, видимо, от закупок подарков и сувениров в регпарламенте все равно не откажутся. Аттракцион невиданной депутатской щедрости должен работать бесперебойно.



